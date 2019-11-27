РИАМО - 27 ноя. Проект новой школы на 825 мест в микрорайоне Потапово-3А городского округа Щелково получил от Мособлгосэкспертизы положительное заключение по проектно-сметной документации, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства общеобразовательной школы, рассчитанной на 825 ученических мест. Это будет современное учебное здание, в котором предусмотрены кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, медицинского сопровождения и питания школьников, а также занятий спортом и творчество», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он также подчеркнул, что ввести школу в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Проектирование и строительство нового объекта образования осуществляется за счет средств бюджета в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».