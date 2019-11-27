РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 ноя. Жителям Подольска напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах, в частности, при нахождении на льду водоемов, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Лед до наступления устойчивых морозов непрочен. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.

«В территориальное управление прислали фотографию юных школьников, гуляющих по льду на реке Петрице у ТЦ «Хамелеон» Климовска. Огромная просьба к родителям – объясните своим детям, что нельзя развлекаться на тонком льду, что это смертельно опасно, расскажите им правила поведения на водоемах в зимнее время», – говорится в сообщении.

Необходимо постоянно соблюдать осторожность и помнить, что выходить на тонкий лед крайне опасно.

«Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по единому номеру вызова экстренных служб 112, а также в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70», – заключается в материале.