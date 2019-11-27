РИАМО – 27 ноя. Известный дрессировщик и народный артист России Юрий Куклачев прокомментировал исследование ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян чаще заводят кошек, чем собак.

Куклачев отметил, что много раз объяснял, что «где кошка, там тепло и уют», поэтому его результаты исследования не могут не радовать.

«Это очень хорошо. Потому что сколько объяснял. <…> Породистая — она красивая, но она болеет мочекаменной болезнью, шерсть сваливается. А простые беспородные - как люди», - сказал Куклачев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он также подчеркнул, что простые кошки менее прихотливы в содержании, нежели породистые. Кроме того, они способны мгновенно понимать человека.

«Это лекарь: ляжет в кровать, массаж делает, иглотерапию, а собачку ж не положишь в постель», - добавил Куклачев.

По мнению Куклачева, «кошки объединяют семьи», а тот, кто взял домой кошку, «тот умный человек», ведь в его доме отныне будут царить тепло, уют и добро.

Согласно данным ВЦИОМ, в России люди чаще предпочитают заводить кошек — 57%. При этом большинство отдают предпочтение беспородным кошкам.