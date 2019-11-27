РИАМО – 27 ноя. Сбербанк провел семинар для представителей администраций восточного Подмосковья, одной из главных тем стало развитие безналичных платежей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«По открытым данным Сбербанка, в III квартале 2019 года россияне 48,7% товаров и услуг оплатили безналичным способом. Московская область в рейтинге самых безналичных регионов занимает 19-е место с показателем 51,98%. По сравнению с 2018 годом рост доли безналичного торгового оборота составил 4,07%», — говорится в сообщении.

На семинаре было отмечено, что наибольшее развитие такой формы оплаты в 2019 году наблюдается на территории Люберецкого округа, Орехово-Зуева и городского округа Котельники.

«Мы заинтересованы, чтобы жителям Подмосковья было удобно совершать и оплачивать покупки, поэтому совместно с администрациями развиваем сеть терминалов для безналичных платежей. Мы также понимаем, что рост доли безналичной оплаты зависит еще и от уровня финансовой грамотности населения, поэтому проводим обучающие круглые столы на предприятиях и в школах, объясняем, как пользоваться картами людям старшего возраста», — рассказал управляющий Восточным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Асылхан Сыздыков.

Он добавил, что с начала года прошло более 70 таких мероприятий, в рамках которых было обучено около 2,5 тысяч человек.

Также с начала года на территории восточного Подмосковья значительно расширились инструменты безналичной оплаты. На 20 местных рынках появились терминалы для оплаты картами. Было открыто 10 точек «Cashout». Сервис позволяет снимать наличные деньги на кассе торговых точек вместо банкоматов. Такие точки появились в городских округах Раменском, Шатуре, Орехово-Зуевском, Павловском Посаде. В будущем на кассах планируется принимать платежи.

Значительно увеличилось количество безналичных платежей за коммунальные услуги, прежде всего за счет появления штрих-кодов на квитанциях. За 2019 год в восточном Подмосковье было проведено около 32 миллионов оплат услуг ЖКХ по картам, это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году - темп роста составил 175,6%.

В сфере образования прирост составил около 132%. В банкоматах, терминалах и через сервис дистанционного обслуживания Сбербанк онлайн можно оплатить услуги более 900 образовательных учреждений, включая детские сады, школы.

Аналитики отмечают, что благодаря прогрессу в развитии электронных систем, замещение бумажных денег и оплат на электронные продолжится и в 2020 году. В среднем по стране уже в IV квартале 2019 года ожидается, что доля безналичных платежей превысит 50%.