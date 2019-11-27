РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 ноя. Жительница Люберец попросила сделать освещение на Быковском шоссе в деревне Жилино, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду прошла встреча главы городского округа Владимира Ружицкого с уличкомами. Одна из них попросила сделать освещение на Быковском шоссе в деревне Жилино. Также попросили расширить дороги в частном секторе.

«Там есть опоры освещения. Надо фонари повесить», - сказал Ружицкий.

Также он добавил, что в частном секторе можно сделать грейдирование дорог, они станут шире.