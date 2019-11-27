РИАМО - 27 ноя. В Красногорске инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками МВД провели рейд, в ходе которого пресекли организацию двух нелегальных свалок на территории округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее местные жители пожаловались в ведомство на незаконное размещение отходов.

«В ходе рейда с поличным задержаны 11 единиц спецтехники и организаторы свалок вблизи поселений Ильинское и Петрово-Дальнее. Выяснилось, что нарушители сделали несколько выемок в грунте, в которые ссыпали строительные отходы», – говорится в сообщении.

Минэкологии возбудило дела об административных правонарушениях. В настоящее время устанавливаются правообладатели земельных участков, на которых нелегально размещались отходы.

В ходе расследования также будет рассчитан ущерб, нанесенный почвам.