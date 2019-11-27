РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. На Новорязанском шоссе рядом с подмосковными Котельниками в среду произошло столкновение трех транспортных средств – автобуса, «Газели» и такси, сообщается в группе «Люберцы за рулем» в соцсети «ВКонтакте».

Столкновение произошло около 14:15 в среду.

«Под Жулебинской эстакадой на Новорязанском шоссе Котельников в среду столкнулись автобус №441, такси и «Газель». Это произошло недалеко от АЗС», – говорится в сообщении.

По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, информация о ДТП в полицию не поступала.