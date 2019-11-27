РИАМО - 27 ноя. В рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья более 170 семей из 11 домов в Ногинске переедут в новостройку до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Расселяемые дома расположены по следующим адресам: улица Ново-Ногинская, дом 12; улица 2-я Совхозная, дом 2, 4, 6, 8; улица Мирная, дом 1; 1-й Речной проезд, дом 2 и 1-й Декабрьский переулок, дом 1, 3, 5, 7.

«Новое жилье получат более 170 семей, проживающих в аварийных домах. Всего будет расселено 171 жилое помещение общей площадью более 5,8 тысячи квадратных метров», – сказал начальник управления ликвидации аварийного жилья министерства строительного комплекса Московской области Константин Лапин.

Новые квартиры в 17-этажной новостройке на улице Юбилейная, дом 16А получат 399 переселенцев из аварийного жилья. Сейчас проводится передача квартир в собственность администрации. Договоры мены и соцнайма планируется заключить до конца этого года.