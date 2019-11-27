РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В Подольске члены молодежного парламента при совете депутатов округа представили проект многофункционального туристического маршрута депутату Госдумы РФ Вячеславу Фетисову, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Фетисов встретился с членами молодежного парламента при совете депутатов округа. Активисты представили концептуальный проект многофункционального (пешего и велосипедного) маршрута. В частности, они показали карту велодорожки протяженностью 8,3 километра от бульвара 65-летия Победы вдоль берега реки Пахра до парка Талалихина.

«Мы обратились к депутату с вопросами по нашему проекту маршрута и затронули их со стороны экологии. Мы учитывали экологическую составляющую, но не до конца. Было интересно услышать мнение опытного человека и попробуем внести соответствующие коррективы и проработать направления экологического вопроса. В любом случае, после доработки мы его представим на общественное обсуждение после чего будем идти к его реализации», - сказал депутат совета депутатов округа, куратор молодежного парламента Виктор Щукин.

Он отметил, что также в ходе встречи активисты предложили реконструировать заброшенный детский лагерь, который находится за поселком Кузнечики. В настоящий момент данный объект не используется, в то время как мог пользоваться спросом у детей. Также были затронуты вопросы содержания хоккейных коробок, в частности, одной из коробок в микрорайоне Залинейный.

«Такие большие объекты как лагеря в Подмосковье, так и в России в целом, в свое время переходили в частную собственность и сегодня многие эксплуатируются в непонятном виде. Конечно, это отдельный вопрос. В силу того, что они находятся в частной собственности, нужно искать пути выхода. В наших планах понять, в каком виде и статусе находится данный лагерь в округе и попробовать наладить контакт с собственником и действовать в данном направлении дальше», - пояснил Фетисов.

По его словам, встреча с членами молодежного парламента была продуктивной.

«Молодежь понимает современные стандарты. Они предложили хорошие инициативы. Приятно, что ребята активны, что их волнует все, что происходит в стране. Наша задача - услышать и поддержать», - добавил Фетисов.

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