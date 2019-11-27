РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 ноя. Школу в жилом комплексе «Театральный парк» в Королеве планируют достроить до конца года, сообщил глава города Александр Ходырев.

В среду он провел выездное совещание на строительной площадке школы на 660 мест в ЖК «Театральный парк». Глава города осмотрел здание изнутри и проверил, как ведутся работы по благоустройству.

«Строительство социальных объектов - это наша приоритетная задача. Мы контролирует строительство всех детских садов и школ в городе, в том числе и этой школы. Я удовлетворен темпами строительства, думаю, здание будет готово к итоговой проверке в конце этого года (2019 года - ред.). Потом строители устранят все недостатки и в 1 квартале 2020 года школу будем вводить в эксплуатацию», - сказал Ходырев.

В строящейся школе будет размещено 37 учебных кабинетов, в том числе и специальных. В школе предусмотрен пищеблок и столовая на 360 мест. В школе также будет библиотека с медиатекой, спортивный зал, медпункт, помещения администрации и технические помещения.

На прилегающей территории будут обустроены спортивная зона, легкоатлетическое ядро, зоны отдыха, а также площадка для школьного автобуса и автостоянка для подвоза учащихся. Перед главным входом в здание школы предусмотрена площадка для общешкольных мероприятий.