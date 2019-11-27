РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В текущем году в Подольске горожане чаще всего обращались к депутату Госдумы Вячеславу Фетисову по вопросам расселения и достройки долгостроев в 2019 году.

В среду в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» прошел очередной прием граждан депутатом Госдумы Фетисовым. В этот день к нему обратились горожане по вопросам развития сельского хозяйства, расселения ветхих домов, достройки долгостроев и другим.

«Подобные приемы мы проводим каждый месяц в рамках региональной недели. Я стараюсь вникать в проблематику и отмечу, что за текущий год жители округа чаще всего обращались по вопросам незавершенного строительства, расселения ветхих и аварийных домов. Проблематика требует серьезного решения и не только в Подольске. Тем не менее, что-то удается решать, порой бывают сложности. Но стараюсь вникать, писать депутатские запросы», - сказал Фетисов.

Он отметил, что все обращения, поступившие в ходе приема, взяты на контроль, а горожанам даны необходимые разъяснения.