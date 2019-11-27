РИАМО - 27 ноя. В Московской городской думе принят закон «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», решение было принято на заседании столичного парламента, передает корреспондент РИАМО.

«Ко второму чтению проекта бюджета Москвы на 2020-2022 года редактором поддержано семь поправок, поступивших от депутатов и депутатских объединений. Из них три правки от фракции КПРФ и четыре поправки, разработанные фракцией партии «Единая Россия» совместно с постоянным депутатским объединением «Моя Москва», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Согласно поступившим поправкам, планируется увеличение на 1 миллиард рублей ассигнования на развитие научной деятельности в Москве, выделение одного миллиарда на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия, а также выделено 165 миллионов рублей для предоставления субсидии предприятию «Радон» на исследование отдельных территорий на соответствие требований радиационной безопасности.

Предусмотрено, что в 2020 году доходы городского бюджета составят более 2,7 триллиона рублей, расходы - 3,1 триллиона рублей, дефицит составит более 351 миллиарда рублей. При этом больше половины всех расходов пойдут на социальные цели.