РИАМО – 27 ноя. Президент РФ Владимир Путин призвал местные власти избегать проволочек в вопросах, касающихся строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает РИА Новости.

Соответствующий вопрос затронул на совещании по вопросам влияния на регионы открытой в среду трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург мэр столицы Сергей Собянин. Он попросил президента провести специальное совещание по строительству ЦКАД, а также высказал обеспокоенность тем, что сроки проекта могут сдвигаться.

«Нужно чтобы и местные власти помогали работать, вовремя нужно выделять землю, без всяких проволочек, без административных издержек», – отметил Путин.

Строить ЦКАД начали еще в 2014 году. Ее протяженность должна составить 336,5 километра, а пройдет дорога приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107. Северная, восточная и южная секции представляют собой абсолютно новую трассу, она будет платной. Западная, бесплатная секция – частично реконструируемая «бетонка».