РИАМО - 27 ноя. В Московской школе управления «Сколково» наградили победителей конкурса проектов от экоактивистов Подмосковья, в этом году на конкурс было представлено около сотни проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Конкурс собрал экологов, бизнесменов, общественных и политических деятелей, известных экспертов. Среди проектов-победителей есть как новейшие технологии и разработки, направленные на снижение антропогенного воздействия, так и общественные инициативы, которые уже объединили сотни людей.

«В третий раз проводим это мероприятие, и успех его очевиден. Люди прониклись идеей конкурса, с энтузиазмом работали над проектами, вовлекали в них своих близких и коллег. Хочу отметить и высокий уровень участников, их подготовку. Сегодня прозвучало несколько идей, которые, несомненно, требуют научной проработки, и мы обязательно этим займемся», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

В состав экспертов вошли члены правительства Московской области, экологи, журналисты и активисты. Председателем экспертной комиссии был выбран Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, зампред общественно-делового совета нацпроекта «Экология».

Победителем конкурса в номинации «Бизнес для экологии» стал проект создания в Московской области уникального, первого в России, эколого-просветительского центра. В номинации «Здоровый город» победил проект Анастасии Никитиной из Домодедова «Организация «умного» энергосбережения в школе на примере «умного дома».

В номинации «Зеленый диалог» победу одержал коллектив МАУ «ТВ Мытищи» за серию сюжетов, посвященных экологии и экологическому воспитанию, информационной программы «День». В номинации «Экопросвещение и волонтерство» победила Лариса Нестеренко с проектом «В каком мире хочешь жить ты?».

В номинации «Экотуризм как ответственное путешествие» первое место получил проект Юрия Лагусева «Экологическая туристская тропа лесопарка «Северный» в Пушкине.

В номинации «Ресурсосбережение и возобновляемая энергетика» проект «Подгузники – альтернативное топливо» Валерии Украинской из Долгопрудного получил специальный приз от экспертной комиссии «За решение актуальной задачи». В номинации «Будущее экологии» (проекты детей до 18 лет). Победили школьники из Орехово-Зуева, представившие проект «Горящие точки».

Еще один приз в специальной номинации «Общественный контроль» получил житель Наро-Фоминска Михаил Воронов за проект «Живая земля». Приз симпатий жюри достался Светлане Ильиной, создавшей экологическую игру «Хранители леса».