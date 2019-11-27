РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска 28 ноября убавят или полностью отключат тепло почти в 20 домах, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланировало на 28 ноября ремонтные работы на ЦТП-19. Во время их проведения с 9:00 до 13:00 не будет подаваться горячая вода и снизят параметры тепловой энергии на улице Садовая, в домах №№22, 26, 28, 30; Школьная, 40, 43А, 49, Садовая, 24; в многоквартирных домах на улице Садовая, 16, Школьная, 37Б, 38, Красная, 8, Рябиновый проезд, 1, 3, 5 в указанный период не будет горячего водоснабжения», - говорится в сообщении.

Также в этот день проведут ремонтные работы на ЦТП-22, в связи с чем будет отсутствовать горячая вода и снизят параметры тепловой энергии на улице Симферопольская, 47 и 49 (корпуса 4, 5).





