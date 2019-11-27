РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 ноя. Ученица домодедовской СОШ №8 Екатерина Ковардина вошла в число победителей Всероссийского конкурса видеороликов «Права человека нашими глазами», который проходил в октябре, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово.

«Из 805 видеороликов было определено 44 победителя, в число которых вошла работа ученицы Домодедовской СОШ №8 Ковардиной Екатерины (руководитель - Классен Алла Викторовна)», - говорится в сообщении.

Организатор конкурса - негосударственное учреждение дополнительного и профессионального образования «Санкт-Петербургский институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского». Итоговые места озвучат 19 декабря на церемонии награждения.