РИАМО - 27 ноя. Особая экономическая зона «Ступино Квадрат» заняла третье место в рейтинге самых привлекательных для инвесторов ОЭЗ, говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Итоги III Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России 2019 года подвело министерство экономического развития России совместно с ассоциацией развития кластеров и технопарков РФ.

«Быть в тройке лидеров самых привлекательных ОЭЗ для инвесторов – это большая ответственность. Мы это понимаем, и поэтому наша главная задача - создать благоприятные условия для наших резидентов, компаний самых разных направлений. Они могут рассчитывать на нулевые налоги, отсутствие таможенных пошлин и многое другое», - отметила управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова.

Первые места в первой группе рейтинга (промышленно-производственные и портовые экономические зоны) второй год удерживают ОЭЗ «Алабуга» и «Липецк», которые были созданы в 2005 году. Они лидируют по числу привлеченных резидентов (более 60 компаний) и объему инвестиций.

В то же время ОЭЗ «Ступино Квадрат» удалось подняться в рейтинге с пятого на третье мест. Это произошло за счет увеличения на треть числа привлеченных резидентов за последний год. Кроме того, в особой экономической зоне перевыполнили план по строительству объектов инженерной инфраструктуры, а также ввели в эксплуатацию в интересах инвесторов свободные мощности.

ОЭЗ «Ступино Квадрат» — первая в России частная особая экономическая зона, которую создали в Подмосковье в 2015 году.