РИАМО - 27 ноя. В рамках VI Международного агропромышленного молочного форума в Красногорске власти Подмосковья заключили инвестсоглашения с различными предприятиями и компаниями на общую сумму 11,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.

«Сырные заводы, ферма с тремя тысячами коз и животноводческие комплексы появятся в Московской области по итогам соглашений, подписанных в рамках VI Международного агропромышленного молочного форума в Красногорске. Общая сумма инвестиций составила порядка 11,5 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

Инновационную молочно-товарную ферму в Озерах запустили прямо на форуме: ферму с инвестициями более миллиарда рублей открыли с участием главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Андрея Воробьева. Планируется, что она создаст порядка 40 рабочих мест и будет производить 12,5 тысячи тонн молока в год.

Ферму с аналогичными инвестициями – на три тысячи дойных коз – построят в Электростали. Подписи под соглашением поставили глава регионального Минсельхоза Андрей Разин и гендиректор компании «Каприка» Екатерина Хлебникова. На сельхозпредприятии будут трудиться более 40 человек.

Копания «Рота-Агро» вложит 650 миллионов рублей в сырный завод в Наро-Фоминске. А завод в Дмитрове с инвестициями в миллиард будет производить сыры и сухие молочные продукты в агропарке «Сырная долина» – до 4,5 тысячи тонн сыра в год. Здесь будет уже 70 новых рабочих мест. По словам Разина, сам агропарк начнет работать на полную мощность в 2023-2024 годах.

«Активное строительство заводов начнется уже в следующем году. Рассчитываем, что в конце следующего года мы уже увидим первые заводы. Ну и примерно в 2023-2024 годах кластер выйдет на полную мощность по объему производства сыра, а это порядка 19 тысяч тонн сыра в год», – сказал Разин.

На четвертую очередь животноводческого комплекса АО «АИСФеР» предоставят инвестиции в 4 миллиарда рублей. А компания «Русский буйвол» – 3,1 миллиарда рублей на комбинированный комплекс по производству говядины и буйволиного молока. Сербская компания Mlekara Sabac вложит 1,4 миллиарда в первую очередь завода по производству брынзы и молочных продуктов мощностью 75 тонн в сутки.

По мнению Разина, многомиллиардные инвестиции всего через несколько лет дадут результат в виде 700 новых рабочих мест и дополнительных поступлений в областной бюджет.