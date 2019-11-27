РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В Концертном зале администрации Подольска 28 ноября состоится мастер-класс артиста ансамбля «Русский тембр» Московской областной филармонии в рамках программы «Долголетие в Подмосковье», говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

«28 ноября в Концертном зале администрации Подольска состоится мастер-класс артиста ансамбля «Русский тембр» Московской областной филармонии, лауреата международных конкурсов, победителя 72-го Кубка мира по баяну и аккордеону в Китае Кирилла Русинова. Он сыграет на баяне в рамках программы «Долголетие в Подмосковье», начало в 14:00», - говорится в сообщении.

Также пройдет концерт «Осенний сон» в исполнении лауреата международных конкурсов ансамбля «Русский тембр». В программе примет участие солистка Московской областной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Юлия Журавлева (народный вокал).

Русинов активно выступает в России и за рубежом, представляя сольные и ансамблевые программы для различных составов. Ансамбль «Русский тембр» на протяжении 35 лет становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов, играет на уникальных инструментах – тембровых баянах. Игру музыкантов отличают самобытные красочные аранжировки, высочайшее индивидуальное и ансамблевое мастерство, обаяние и юмор, а также жанровое многообразие: от шедевров классики до джаза и кроссовера. Ансамбль занесен в Книгу рекордов России, награжден Премией губернатора Московской области и Высшей наградой Российской академии музыки имени Гнесиных – «Серебряным диском».

В ноябре артисты Московской областной филармонии уже дважды выступили в рамках проекта «Долголетие в Подмосковье». 15 ноября в Жуковской детской школе искусств №1 состоялся мастер-класс художественного руководителя Квартета имени Александра Алябьева, заслуженного работника культуры России Андрея Коваля, а также концерт Квартета имени Алябьева. 17 ноября в Центре культуры и досуга «Мечта» Орехово-Зуева выступил ансамбль «Русский тембр» и состоялся мастер-класс артиста ансамбля Русинова. Мероприятия посетило свыше 500 человек.

В декабре запланированы мастер-классы и концерты в Рузе (2 декабря, Центр культуры и искусств «Руза», ансамбль «Русский тембр»), в Клину (3 декабря, Молодежный центр «Стекольный», оркестр «Русские узоры») и в Пушкино (17 декабря, ДК «Пушкино», ансамбль «Русский тембр»).