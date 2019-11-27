РИАМО - 27 ноя. Стал известен график приема граждан в приемной правительства Московской области на декабрь 2019 года, соответствующий документ есть в распоряжении РИАМО.

Приемная правительства Подмосковья находится по адресу: Москва, Садовая-Триумфальная улица, дом 10/13, строение 2.

3 декабря с 15:00 граждан примет министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. 4 декабря с 10:00 – председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, с 15:00 – министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

5 декабря с 10:00 прием проведет исполняющая обязанности министра здравоохранения области Екатерина Огнева. В этот же день с 15:00 — начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин проведет прием 6 декабря с 10:00. 9 декабря с 10:00 жители смогут встретиться с председателем комитета лесного хозяйства Московской области Иваном Советниковым, с 15:00 — с министром правительства Подмосковья по информационной политике Анастасией Звягиной.

10 декабря с 15:00 прием проведет министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова, 11 декабря с 10:00 — министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, 13 декабря с 10:00 — министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, с 15:00 — начальник Главного управления государственного административно-технического надзора региона Олег Баженов.

Председатель комитета по ценам и тарифам области Мария Пичугина проведет прием 16 декабря с 10:00, министр культуры региона Елена Харламова — в этот же день с 15:00.

Замминистра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов проведет прием 17 декабря с 10:00, заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная — в этот же день с 15:00.

18 декабря с 10:00 граждан примет министр строительного комплекса области Владимир Локтев, в 15:00 — зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, также с 15:00 — министр энергетики области Александр Самарин.

Руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина примет граждан 19 декабря с 10:00, первый зампред правительства области Ольга Забралова — в этот же день с 15:00.

Министр имущественных отношений региона Владислав Коган примет жителей 20 декабря с 10:00. 23 декабря с 10:00 прием проведет министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Елена Красная. В этот же день с 15:00 — начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская.

С 10:00 24 декабря прием проведет зампред правительства Московской области Евгений Хромушин, с 15:00 — министр инвестиций и инноваций региона Наталья Егорова. 25 декабря с 10:00 граждан примет зампред правительства Московской области Максим Фомин, в это же время — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина проведет прием 26 декабря с 10:00, зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин — в этот же день с 15:00, министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин — также с 15:00.

С 10:00 27 декабря граждан будет принимать исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Антон Велиховский, с 15:00 — зампред правительства Московской области Вадим Хромов. 30 декабря с 15:00 прием проведет министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.