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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Витраж – техника, ставшая известной благодаря декору средневековых соборов и в последнее время набирающая все большую популярность в оформлении интерьеров квартир и домов. Корреспонденты РИАМО отправились в московскую витражную мастерскую, чтобы узнать, какие разновидности витражей существуют, какие пользуются популярностью, и можно ли заказать себе витраж, не ударив по бюджету.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Чаще всего в витражные мастерские обращаются с частными заказами – например, чтобы создать двери, окна или потолки для квартир и особняков. Бывают и заказы на декор церквей. Реже приходят заказы для различных учреждений. Так, наша мастерская работала над витражами для фасада театра-студии Олега Табакова», – рассказывает художник и владелица мастерской Василиса Постникова.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
По ее словам, наибольшей популярностью пользуются растительные орнаменты. Из известных художников часто просят «повторить» Ван Гога, Шагала, Альфонса Муху – они хорошо перекладываются на витраж. Но в топе всегда – Густав Климт.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Кроме художников, популярны пейзажи, особенно виды Венеции и Италии, часто доводится создавать и виды Москвы. Не знаю, чего нельзя было бы сделать в витражах. Пожалуй, разве что Айвазовского – у него очень много оттенков и полутонов», - отмечает Василиса.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
В мастерской трудится несколько работников разных специализаций. Администраторы общаются с заказчиками, художники рисуют витражи, мастера-витражисты работают непосредственно над их созданием.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Ремесло витражиста требует большой аккуратности и твердой руки. Работа со стеклом – это травмоопасная профессия, чаще всего мужская. В его составе есть свинец, так что порез опасен большой кровопотерей. А после нарезки стекла мастера ждет обработка горячим оловом – по неосторожности попавшее на кожу, оно может прожечь ее до кости.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Муфельные печи используются для производства авторского стекла, которое невозможно купить где-то еще. Здесь оно оплавляется при температуре в тысячу градусов.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Производство витража происходит в несколько этапов. Сначала дизайнер рисует эскиз. После этого выбирают палитру стекол – они могут быть глухие (например, для перегородок, где не должен проходить свет), полупрозрачные и прозрачные.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Чаще всего используется микс из нескольких видов стекол. За счет игры освещения витраж отличается от других видов отделки тем, что он всегда разный, способен «играть».
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Согласовав эскиз и палитру, художник отрисовывает эскиз в натуральную величину, после чего подписывает каждый кусочек стекла номером цвета, получая своеобразный паззл.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Ориентируясь на номера, мастер делает нарезку и подгонку кусочков стекла, после чего каждый обточенный заранее кусочек должен быть обернут фольгой.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Витражный мастер – специалист, который постоянно работает в своей технике, в противном случае навык быстро теряется. Стекло не терпит неточностей, все должно быть сделано миллиметр в миллиметр. Стекло нарезается с помощью стеклореза с алмазной головкой. При нажатии делается небольшой надрез, после чего стекло ломают. Если рука дрогнет – все придется переделывать.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Каждый обточенный кусочек стекла оборачивают медной фольгой, чтобы впоследствии спаять. Именно фольга является основой крепления витража. Если, например, дверью ударят – витраж не осыплется, ведь каждый его кусочек находится в металлической оплетке. Поэтому, став деталью богатых интерьеров в XIX веке, многие витражи сохранились до сегодняшнего дня. Даже со дна «Титаника» доставали уцелевшие куски витражей, рассказывают в мастерской.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Несмотря на современные технологии, стол современного витражиста ничуть не изменился с XIX века, когда Луис Комфорт Тиффани создал свою первую мастерскую.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Впрочем, в производстве некоторых видов витражей современные технологии все же используют. Например, в случае с такими работами – они создаются с помощью техники фотопечати. Этот рисунок сделан «под витраж», но в строгом смысле таковым не является.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
При создании заливного витражом из тюбика наносится контур, а затем в ячейки заливаются блестящие лаки, превращающие матовое стекло в прозрачное.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
В случае с латунными витражами стекла вставляются в уже готовый латунный профиль. Такие витражи часто можно видеть в дверцах буфетов и другой мебели.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Витраж – это предмет интерьера, который переживет своих авторов и владельцев. В отличие, к примеру, от картины, он «живет» в интерьере, переливаясь в зависимости от падающего на него света», – отмечает Василиса Постникова.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Я работаю со стеклом уже больше двадцати лет. Участвовала и в реставрации витражей на Новослободской, и в реставрации Кремлевской звезды, и в работе над витражом на Цветном бульваре. И чем больше работаешь со стеклом, тем больше влюбляешься в него», - признается художник.
Сегодня витражные мастерские все больше обращаются к массовому потребителю – каждый может найти изделие по карману, будь то окно, вставка в дверь или аксессуар. Средняя стоимость окна в витражной технике – около 20 тысяч рублей.
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