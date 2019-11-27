«Я работаю со стеклом уже больше двадцати лет. Участвовала и в реставрации витражей на Новослободской, и в реставрации Кремлевской звезды, и в работе над витражом на Цветном бульваре. И чем больше работаешь со стеклом, тем больше влюбляешься в него», - признается художник.



Сегодня витражные мастерские все больше обращаются к массовому потребителю – каждый может найти изделие по карману, будь то окно, вставка в дверь или аксессуар. Средняя стоимость окна в витражной технике – около 20 тысяч рублей.