РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 ноя. 155 детей-сирот из подмосковных Люберец отдохнули нынешним летом в Республике Крым, сообщила начальник управления образованием администрации округа Виктория Бунтина.

«155 детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнули в оздоровительных учреждениях Республики Крым. На это было выделено из бюджета Московской области более 8 миллионов рублей», - сказала Бунтина.

По ее словам, 47 детей-сирот, а также детей с ограниченными возможностями здоровья с июня по август отдохнули в Краснодарском крае и Подмосковье.