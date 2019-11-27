РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Суд арестовал жительницу Люберец по покушению на сбыт наркотиков, ранее полицейские изъяли у нее два свертка с героином общей массой более 99 граммов, говорится в сообщении СУ МВД России «Люберецкое».

Оперуполномоченными УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов, расположенного на улице Хлебозаводская, задержана 39-летняя местная жительница, подозреваемая в сбыте наркотических средств.

«В ходе проведения личного досмотра подозреваемой полицейскими обнаружены и изъяты два свертка с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что в свертках находится наркотическое средство – героин, общей массой более 99 граммов», – говорится в сообщении.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Люберецким городским судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.