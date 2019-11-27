РИАМО - 27 ноя. Новорожденную девочку, которую мать бросила на улице умирать, передадут в приемную семью, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Детский омбудсмен навестила в городской детской больнице Раменского девочку, найденную на улице, и ее брата, который также был помещен в медицинское учреждение в связи с арестом их матери.

«Состояние детей удовлетворительное, аппетит у малышей хороший. Мальчик с удовольствием играет. Для них уже найдена временная замещающая семья. Как только будут готовы результаты всех анализов, малышей передадут в семью», – сказала Мишонова.

Плачущую девочку возрастом 1-1,5 месяца нашли в кустах в поселке Дружба Раменского городского округа 24 ноября. Ребенок был госпитализирован. Позже мать сама пришла к правоохранителям и рассказала, что якобы оставила дочку у знакомой. Затем дала признательные показания. Матери предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ – «Покушение на убийство малолетнего» и «Оставление новорожденного ребенка в опасности».