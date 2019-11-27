РИАМО - 27 ноя. Тверской суд Москвы вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, бросившего в ходе акции протеста 27 июля в полицейских пластиковую бутылку, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«27 ноября 2019 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о возврате уголовного дела в отношении Самариддина Раджабова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия или угроза применения насилия в отношении представителя власти – ред.), Генеральному прокурору РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом и устранения выявленных нарушений УПК РФ, допущенных на досудебной стадии производства по уголовному делу», - сказал собеседник агентства.

Мера пресечения Раджабову оставлена без изменения. Он будет находиться под стражей до 27 декабря 2019 года.

В Москве на Тверской улице 27 июля прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело. Раджабова обвинили в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Позже один из полицейских отказался быть потерпевшим по данному делу.