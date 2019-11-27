РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 ноя. В подмосковном Подольске 29 ноября пройдет научно-практическая краеведческая конференция «Вторые Юзбашевские чтения «История родного края – часть истории России» к 238-летию основания Подольска и образования Подольского уезда, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Научно-практическая краеведческая конференция «Вторые Юзбашевские чтения «История родного края – часть истории России» состоится в историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» городского округа Подольск в пятницу, 29 ноября. Мероприятие приурочено к 90-летию Московской области и 238-летию основания Подольска и образования Подольского уезда», – говорится в сообщении.

Для участников мероприятия запланирована обширная программа: с докладами выступят сотрудники музеев, библиотек, краеведы, ученые, преподаватели общеобразовательных школ, колледжей, высших учебных заведений округа, студенты, старшеклассники и другие. Они расскажут о богатейшей истории родного края, особенностях и традициях игрушечного промысла на подольской земле, знаменитых людях Подольска, малоизвестных фактах из истории родного края.

Завершит мероприятие круглый стол, в ходе которого участники конференции обменяются мнениями и проанализируют темы докладов.

«Юзбашевские чтения» состоятся на базе здания дома Морозовых историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» по адресу: город Подольск, проспект Ленина, дом №55. Начало в 11:00.