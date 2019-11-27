РИАМО - 27 ноя. Две исторические гостиницы могут воссоздать при Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре в Подмосковье, сообщил в среду на заседании попечительского совета патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Полагаю также необходимым обсудить вопрос воссоздания двух исторических гостиниц и прилегающей инфраструктуры, создание паломнического центра. Потребность в этом есть с увеличением потока паломников и туристов. Очевидно, что правильная организация монастырской инфраструктуры позволит создать достойные условия для пребывания в здешних местах», – сказал Кирилл.

Говоря о туризме, патриарх подчеркнул, что в такого рода местах необходимо очень внимательно относиться к развитию туристических программ.

«Развитие туризма должно проходить не в ущерб духовной атмосфере этого места, но напротив, духовная атмосфера должна создавать уникальные характеристики этого объекта в том числе и в туристических целях», – заключил предстоятель.

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