РИАМО - 27 ноя. Во вторник в Доме Правительства Московской области стартовал VI Международный Агропромышленный Молочный Форум, который открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Компания «Мустанг Технологии Кормления» стала партнером деловой программы мероприятия и представила свой новый проект, разработанный специально для молочных ферм – систему мониторинга всех производственных процессов. Новая программа помогает добиться гарантированного выполнения плановых показателей хозяйства, а также эффективно спланировать процесс кормления.

«Система Искусственного Интеллекта – уникальный для России проект. Благодаря ей клиенты компании могут оптимизировать все показатели на фермах, начиная с объема надоев, стоимости кормов, болезней животных, вплоть до температурного режима в коровниках. Искусственный интеллект позволяет быстро принимать более правильные, взвешенные решения. Клиент получает удобную возможность управления хозяйством, увеличение рентабельности и точности прогнозирования процессов. При использовании системы Искусственного интеллекта чистая прибыль легко увеличивается в два раза», - сообщил РИАМО акционер группы компаний «Мустанг» Алексей Мартыненко.

Система Искусственного Интеллекта собирает данные со специально установленных счетчиков и камер и позволяет определить и скорректировать множество факторов: от рациона отдельно взятой коровы до причин снижения надоев, а также выстроить систему мотивации персонала. Руководство предприятия получает все данные в виде таблиц и графиков на свой смартфон или компьютер в режиме онлайн.

пресс-служба «Мустанг Технологии Кормления»

Система уже доказала свою эффективность: Мартыненко отметил, что на территории России уже 14 компаний внедрили эту технологию.

«Мустанг» несколько лет подряд участвует в Молочном форуме в Красногорске. Подмосковье является важным регионом для компании: в конце ноября в области откроется новый завод «Мустанг Ступино», рассказал Мартыненко.

«В ноябре мы запускаем завод «Мустанг Ступино», который включает в себя две производственные линии: по выпуску концентратов и по выпуску премиксов. Продукция «Мустанга» отличается высочайшим качеством и эффективностью, благодаря нашим кормам на предприятиях клиентов значительно увеличиваются надои. 25 лет успешной работы на рынке это подтверждают. При себестоимости кормов в районе 11-12 рублей на литр наши клиенты доят до 12 тысяч литров на голову. Собственное производство поможет «Мустангу» сохранять качество продукции на должном уровне», - сказал Мартыненко.

Он отметил, что объем производства премиксов на «Мустанг Ступино» составляет 20 тысяч тонн в год, а концентратов - 100 тысяч тонн в год.

пресс-служба «Мустанг Технологии Кормления» пресс-служба «Мустанг Технологии Кормления» 1 из 2

В молочном форуме в Подмосковье принимают участие компании и эксперты из 30 стран мира, в том числе около 300 сельхозпредприятий Подмосковья.

Мероприятие проходит 26-27 ноября.