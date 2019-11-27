РИАМО - 27 ноя. На прудах возле Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря могут появиться аптекарский огород, места для ловли рыбы, эти объекты можно будет использовать для развития экотуризма, сообщил в среду на заседании попечительского совета патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как отметил Кирилл, там, например, можно устроить места для рыбной ловли, аптекарского огорода, места для содержания и выпаса скота.
«Поскольку сейчас есть такая форма туризма, как экотуризм, эти объекты могли бы использоваться и по этому назначению», — добавил патриарх.
По его словам, в настоящее время оформляется право собственности на земельный участок общей площадью 49,4 гектара для последующей передачи в безвозмездное пользование монастырю. Требуется обследование всех прудов на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
«Обустройство прудов с подъездными путями для автотранспортных средств и спецтехники вблизи ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря дает возможность использовать гидросистемы в качестве бесперебойного источника воды в случае пожаротушения», - заключил патриарх.
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