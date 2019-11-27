РИАМО – 27 ноя. Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.

Президент отметил, что в истории дорожного строительства страны до этого не было проекта подобного уровня. По его словам, запуск М-11 поможет развитию российских регионов.

«Это повышение конкурентноспособности регионов, по которым трасса проходит, это новые возможности для туристической отрасли, это повышение инвестиционной привлекательности в целом», – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что строительство трассы – это хороший пример частно-государственного партнерства.

«И государство принимало участие, и частные кампании, и французские, турецкие строители, просто все работали как одна команда на результат и он достигнут», – подчеркнул Путин.

Он не обошел стороной и вопрос названия магистрали. Уже прошло общественное голосование по выбору названия для трассы, больше всего голосов набрал вариант «Нева».

Новая скоростная трасса тянется от МКАД до примыкания к Кольцевой дороге вокруг Петербурга, она пролегает по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов. Ее протяженность составляет 669 километров, при этом протяженность платных участков – 606,7 километра.

Стоимость проезда по М-11 для легковых машин составит 1820 рублей в будни и 2020 рублей в выходные при оплате наличными. Для тех же автомобилистов, которые пользуются транспондерами проезд по будням обойдется в 1331 рубль, в выходные – 1494 рубля.