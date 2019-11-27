РИАМО - 27 ноя. Пожарные приступили к тушению возгорания в трансформаторной будке в Пресненском районе Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС РФ.

Ранее СМИ сообщили, что якобы в торговом центре «Электроника на Пресне» начался пожар.

«Звенигородское шоссе, дом 2. Подразделения ликвидируют возгорание трансформаторной будки с соблюдением техники безопасности. Информация о возгорании в торговом центре «Электроника на Пресне» не соответствует действительности», – говорится в сообщении.