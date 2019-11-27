РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. На детской площадке в поселке Томилино Люберец обнаружили труп мужчины, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

Инцидент произошел 26 ноября в Томилинском парке.

«Факт смерти мужчины зафиксирован в парке Сказок на детской площадке. Следственный комитет проводит проверку», – сказал сотрудник.

Оперативный комментарий от представителя Следственного комитета на момент публикации материала получить не удалось.