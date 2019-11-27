РИАМО - 27 ноя. При Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре в Подмосковье планируют построить центр образования, а именно православную гимназию, для нее могут передать здание бывшего бассейна, сообщил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«На базе конного двора планируется впоследствии учредить центр образования, возможно, православную гимназию при Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. Создание гимназии обусловлено необходимостью построения целостной системы образования, которая бы воспитывала гармонично развитую личность, обеспечивала надлежащее качество образования, вариативность образовательных услуг, доступность для всех категорий обучающихся. Обитель имеет все возможности для этого», - сказал Патриарх.

Для гимназии могут передать здание бывшего бассейна, которое находится в руинах.

«Просил бы дополнительно рассмотреть вопрос о передаче в ведение монастыря и выделении средств на реконструкцию здания. Это здание бывшего бассейна, запрашиваемое для организации просветительской деятельности, гимназии. Я уже подписал согласие на передачу. В настоящее время решение о передаче находится в компетенции Росимущества. Объект находится в руинированном состоянии», - подчеркнул Кирилл.