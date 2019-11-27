РИАМО - 27 ноя. Базы для хранения противогололедных будут равномерно распределены по всей Москвы, чтобы обеспечить бесперебойную работу машин, распределяющих этот материал по дорогам города, сообщил журналистам в среду заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов.

«Москва уже готова к зимнему сезону. Мы начали к нему готовиться еще весной. Баз для хранения противогололедных материалов будет 44 штуки. Они будут равномерно распределены по всему городу, чтобы обеспечить бесперебойную работу машин, которые распределяют противогололедные материалы по дорогам», - сказал Соколов.

По его словам, противогололедного материала должен не растапливать лед, а не допускать его образование. При разных температурах применяются различные материалы. При температуре от нуля до минус 5 градусов применяется жидкий противогололедный материал. При более низких температурах применяются твердый материал, а на тротуарах и дворах используется комбинированный формат.