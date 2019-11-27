РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Администрация Люберец провела рейд по выявлению источников неприятных запахов, в ходе которого обнаружили незаконную самодельную печь, сообщается в группе управления по охране окружающей среды в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Южная Люберец была обнаружена незаконно установленная самодельная печь. Она работала на отработанном масле и являлась источником неприятных запахов», – говорится в сообщении.

В настоящий момент собственник демонтировал печь. Предприятие проверяют.