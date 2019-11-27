РИАМО – 27 ноя. Бизнесмен и бывший замначальника управления финансово-хозяйственной деятельности Всероссийского общества инвалидов Аркадий Попов покончил с собой в Подмосковье, сообщает kp.ru.

Тело мужчины нашла бывшая жена в гостевом домике на своем участке в деревне Благовещенка городского округа Солнечногорск.

«Полицейские установили, что 55-летний Попов покончил жизнь самоубийством. Труп мужчины направлен в морг», – говорится в сообщении.

Мужчина покончил с собой накануне судебного заседания по иску против него – его обвиняли в хищении бюджетных средств у Всероссийского общества инвалидов. Было возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба составила почти 500 миллионов рублей. Попов занимался махинациями с недвижимостью под прикрытием строительства заводов с рабочими местами для инвалидов.