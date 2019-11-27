РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 ноя. Фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями пройдет во Дворце спорта «Триумф» Люберец 1 декабря, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Первого декабря в ДС «Триумф» Люберец состоится фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями. В программе: турниры по настольному теннису и настольному хоккею, а также по броскам в кольцо», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что фестиваль стартует в 10:00. Дворец спорта находится по адресу: улица Смирновская, дом №4.