РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 ноя. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец со 2 по 24 декабря проведут рейды, во время которого проверят наличие детских кресел в автомобилях, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Рейды «Детское кресло» по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле будут проводиться 2 декабря по адресу: Дзержинский, улица Бондарева, дом №1; 11 декабря у дома №5 на Песчаной улице Лыткарина; 16 декабря на пересечении проспектов Победы и Гагарина Люберец; 24 декабря по адресу: Люберцы, улица Шоссейная, дом №44», - говорится в сообщении.

Все рейды проведут с 7:30 до 8:30.

Перевозка в автомобиле детей младше 7 лет осуществляется с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно перевозятся в соответствующем весу и росту ребенка автокресле или с использованием ремней безопасности. На переднем сидении автомобиля ребенка можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих его весу и росту.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.