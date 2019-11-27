РИАМО - 27 ноя. В Москве завершились слушания по проектам реновации в Можайском, Лосиноостровском районах и в поселке Шишкин Лес, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

В этих районах в программу попали 170 пятиэтажек, в которых живут около 15 тысяч человек.

«С одной стороны, все проекты объединяет максимальная социальная ориентированность. Предусмотрено строительство новых детских садов, школ, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов. С другой стороны, каждый проект сугубо индивидуален и призван удовлетворить потребности каждого из районов», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что в Шишкином Лесу построят Дом культуры вместо старого, в Можайском появится музыкальная школа и школа искусств.

На собраниях участники из первых рук получили уточнения по проектам. С 27 ноября по 3 декабря комиссии принимают предложения по доработке проектов от жителей.

До 28 ноября в Москве проходят что экспозиции по проектам планировки территорий по программе реновации в районах Хорошево-Мневники, Царицыно, Гольяново. Собрания участников публичных слушаний здесь пройдут 3 декабря.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 361 стартовая площадка.