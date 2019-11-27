РИАМО – 27 ноя. В столичном районе Дорогомилово на территории Бадаевского завода откроется музей истории пива с собственной пивоварней, говорится в сообщении пресс-службы компании Capital Group.

Музей истории хмельного напитка планируется разместить во втором строении, которое будет построено по историческим документам и полностью воссоздаст облик «сердца» завода – здания варни, где готовили знаменитое пиво Трехгорного пивоваренного товарищества.

«Пиво можно будет не только приобрести, но и попробовать: в здании пивоварни появится дегустационный зал, где пивные сомелье расскажут об особенностях известного столичного пива», – говорится в сообщении.

В экспозицию музея для посетителей войдут в том числе исторические артефакты, которые обнаружат при проведении работ по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия на территории бывшего завода.

Бадаевский завод станет самым большим культурно-досуговым кластером в Дорогомилове. Помимо пивоварни, на территории завода появится социальная и спортивная инфраструктура, а также открытый общественный парк площадью 4 гектара.

Современный детский досуговый центр и музыкальная школа появятся в отреставрированном третьем строении, а в первом строении разместится фитнес-центр с бассейном. Также в корпусах разместят различные секции и центр творческого развития для детей и подростков.

Бадаевский пивзавод – это памятник промышленной архитектуры XIX-XX века – Трехгорного пивоваренного завода, чьи первые солодовни были построены в 1875-1876 годах по проекту архитектора Августа Вебера. Название «Бадаевский» завод получил в 1934 году в честь Алексея Бадаева – первого депутата от рабочих в IV думе.