РИАМО - 27 ноя. Отреставрированный Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в Подмосковье посетили с начала 2019 года свыше 150 тысяч человек, сообщил в среду на заседании попечительского совета председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Сейчас созданы все условия для полноценной жизни в монастыре, чтоб туда приезжали паломники и туристы могли посмотреть монастырь. Их становится все больше. Только в этом году обитель посетило более 150 тысяч человек. Интерес к монастырю растет, это нас не может не радовать», - сказал Медведев.

По его словам, Ново-Иерусалимский монастырь должен оставаться просветительским центром.

«Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь полностью во всей красе восстановлен. Мы этим занимались более 10 лет. Результат очень хороший. Я испытываю определенную гордость за то, что эта работа была проделана. <...> Очень важно, чтобы Новый Иерусалим оставался просветительским центром», - подчеркнул Медведев.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>