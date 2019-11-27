РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 ноя. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец проведут с 1 по 21 декабря четыре рейда по выявлению нетрезвых водителей в Люберцах, Котельниках и Лыткарине, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Операция «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будут проводиться: 1 декабря по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №403; 7 декабря у дома №69 на Волковской улице; 13 декабря у дома №5 на Дзержинском шоссе Котельников; 21 декабря по адресу: Лыткарино, улица Парковая, строение 2», – говорится в сообщении.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года.