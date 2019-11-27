РИАМО - 27 ноя. Со дня запуска первых Московских центральных диаметров новые поезда «Иволга» перевезли свыше 760 тысяч пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«За пять дней работы Московских центральных диаметров новые поезда «Иволга» перевезли более 760 тысяч пассажиров: 565 тысяч человек на МЦД-2 Курско-Рижский и 196 тысячи человек на МЦД-1 Белорусско-Савеловский», – говорится в сообщении.

Состав поездов увеличили до 11 вагонов, они курсируют в по второму диаметру, таким образом в часы пик количество пассажирских мест увеличилось на 30% – с 489 тысячи до 635 тысячи. На МЦД-1 количество пассажирских мест в ближайшее время также будет увеличено.

Помимо поездов «Иволга» пассажиров МЦД перевозят обычные электрички, а также «Аэроэкспрессы» на маршруте Одинцово – Окружная. Любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД и двигается по тарифу МЦД. На МЦД-1 курсируют поезда «Аэроэкспресс», где можно также оплатить проезд картой «Тройка» на маршруте Одинцово – Окружная. Чтобы уехать в аэропорт Шереметьево, необходимо купить билет аэроэкспресса.

Проезд на МЦД до 8 декабря будет бесплатным. Пассажиру нужно будет заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также будет бесплатным в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых будет работать контроль. Турникеты будут отключены.

Это необходимо для дополнительного тестирования билетной системы АО «ЦППК». По остальным направлениям Московской железной дороги никаких изменений нет.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 Белорусско-Савеловский составляет 52 километра, а протяженность МЦД-2 Курско-Рижский – 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок – до 27.

Ожидается, что пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 миллионов человек в год.

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