РИАМО – 27 ноя. Мужчина ударил ножом своего приятеля в Чехове, пострадавший выжил, его доставили в больницу, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Преступление было совершено 25 ноября. Двое мужчин поссорились во время застолья в квартире на улице Мира. Один из них кинулся на приятеля с ножом. Пострадавший 1985 года рождения получил колото-резаное ранение.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД знакомый пострадавшего, мужчина 1988 года рождения, ранее судимый», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».