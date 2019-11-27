РИАМО - 27 ноя. Подрядчиком строительства детского сада в микрорайоне Подрезково в Химках по итогам аукциона стало ООО «Стройгарант», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый детский сад на улице 1-я Лесная в микрорайоне Подрезково на 125 воспитанников будет включать просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, на прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, а также проведут благоустройство и озеленение.

Завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.