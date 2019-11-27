РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» из подмосковного Подольска совершил обмен игроками с ХК «Сочи», сообщается на сайте «Витязя».

«ХК «Витязь» и ХК «Сочи» совершили обмен. В «Витязь» переходит нападающий Денис Орлович-Грудков. В ХК «Сочи» уходит нападающий Никита Выглазов. Благодарим Выглазова за пять с половиной лет выступлений в клубе «Витязь» – он играл за наш клуб с 2014 года», – говорится в сообщении.

Орлович-Грудков родился 3 ноября 1995 года в Санкт-Петербурге. Его рост 186 сантиметров, вес 90 килограммов. Он воспитанник СКА Санкт-Петербурга. Сезон 2019 года начинал в ХК «Сочи».