РИАМО - 27 ноя. В столичном районе Северное Измайлово жильцы дома №92, корпус 3 на Щелковском шоссе переехали в новую многоэтажку по программе реновации, это уже третий дом, расселенный дом в данном районе, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«В настоящее время все 86 семей, проживавших ранее в доме №92, корпус 3 на Щелковском шоссе, заключили договоры с департаментом городского имущества на равнозначные квартиры в новом доме №90, корпус 1 на Щелковском шоссе», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что при переселении по программе реновации 17 семей заключили договоры с Московским фондом реновации жилой застройки.

Расселенный дом будет снесен после принятия префектурой Восточного округа решения о выводе здания из эксплуатации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 361 стартовая площадка.