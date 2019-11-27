РИАМО - 27 ноя. Несмотря на то, что прошедшая неделя была холодной — ниже нормы на 4-5 градусов, итоговая средняя температура месяца закрепится на 2,5 градуса выше нормы, сообщил журналистам в среду заместитель директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Мы же сказали, что у нас октябрь будет выше нормы - он был выше нормы на 4 градуса. Ноябрь будет выше нормы. <…> C 27 по 30 ноября среднесуточная температура будет выше нормы на 3 градуса. В результате сам ноябрь месяц для Москвы будет выше нормы на 2,5 градуса», - сказал Варакин.

По его словам, согласно некоторому тренду, также прогнозируется теплая зима. Однако давать какие-либо прогнозы сейчас сложно.