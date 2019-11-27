Комитет по туризму Московской области приглашает жителей и гостей Подмосковья отправиться в двухдневный тур из Мытищ по живописным усадьбам и музеям народных промыслов, которые раскупают на сувениры туристы со всего мира, до главного православного центра региона – Сергиева Посада. За два дня путешественники могут увидеть, как делают знаменитые шкатулки «Федоскино» стоимостью до нескольких тысяч долларов, легендарные жостовские подносы, посетить усадьбу, где останавливались Тургенев и Гоголь, и проникнуться богатой историей Троице-Сергиевой Лавры, пережившей войны, Смутное время и советскую власть.

Усадьба Марфино

Точкой отправления может стать усадьба Марфино. Эти живописные угодья, некогда переходящие из рук в руки богатых дворян и практически полностью разрушенные французами в Отечественную войну 1812 года, и сегодня не потеряли своей красоты. Здания, отстроенные заново с 1831 по 1846 год в псевдоготическом стиле времен Николая I и много позже отреставрированные под кураторством сыном Иосифа Сталина Василия.

Сейчас на территории бывшей усадьбы находится санаторий вооруженных сил Российской Федерации, и пускать туристов сюда стали лишь два года назад. Территория «Марфино» занимает 17 гектаров и включает в себя живописный парк с двумя прудами, которые в свое время были вырыты крепостными вручную.

Во времена Салтыковых (одни из владельцев имения) сюда приезжали Карамзин, Вяземский, здесь бывал баснописец Крылов.

«Усадьба Салтыковых простояла до войны 1812 года, а в 1812 году практически полностью была разрушена французами. Они останавливались в этой усадьбе. Говорят, что в парке нашли убитого француза, и за это разгневанные захватчики сожгли усадьбу практически до тла», - рассказывает экскурсовод Ирина Горбатенкова.

Федоскинская шкатулка

Совсем недалеко от усадьбы Марфино находится легендарное место – фабрика «Федоскино». Производство шкатулок в селе Федоскино началось еще в конце 18 века, и великолепные лаковые миниатюры здесь продолжают создавать по сей день.

С 1820 года по 1904 год фабрикой владели московские купцы Лукутины, которые значительно расширили предприятие. Изначально это было небольшое производство лаковых козырьков для российской конной армии, а позже сюда были приглашены иконописцы, которые стали разрисовывать шкатулки художественными рисунками.

Здесь находится второй экземпляр шкатулки, подаренной в свое время руководством СССР Фиделю Кастро. Местный музей включает в себя более 1700 экспонатов.

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Жостовские подносы

Следующим пунктом туристического маршрута может стать поселок Жостово, где находится знаменитая фабрика декоративной росписи и магазин-музей жостовских подносов. Здесь же представлены самые красивые подносы, расписанные выдающимися мастерами промысла. Один из жостовских подносов создавался на протяжении 42 лет.

«Я работаю здесь на протяжении 45 лет. Мы все здесь родились, живем и работаем. Это очень важно и душевно», - рассказала одна из сотрудниц фабрики.

Посетители могут познакомиться с процессом производства и увезти с собой поднос в качестве сувенира.

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Православная мекка

Сергиев Посад станет центральной точкой путешествия. Остановиться здесь можно, например, в старой гостинице Лавры, которая практически примыкает к монастырю. История самой гостиницы ведет отсчет с 1822 года. Именно здесь в свое время останавливались Александр Куприн, Теофиль Готье и, предположительно, совсем юный, 16-летний Михаил Лермонтов, а также Николай Гоголь и Александр Дюма – отец.

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Неподалеку, на главной «ресторанной» улице города, находится музей-кафе «Сергиевская кухмистерская», где вам проведут экскурсию, продемонстрируют старинную кухню, а также напоят горячим чаем с местными сладостями.

Особого внимания, конечно, заслуживает Свято-Троицкая Сергиева Лавра, которая стала точкой притяжения православных паломников туристов со всего мира. Лавра неслучайно дала Сергиеву Посаду статус православной мекки России. Здесь находятся старинные храмы – Успенский и Троицкий соборы, где хранятся уникальные иконы, написанные артелью мастеров Андрея Рублева и Даниила Черного.

Главной святыней Лавры является гробница с мощами основателя монастыря – Преподобного Сергия Радонежского. Здесь буквально все пропитано историей – железная дверь, которая ведет в южный притвор Троицкого собора, сохранила пробоину от ядра, попавшего сюда во время осады монастыря польско-литовскими войсками в 1608-1610 годах.

В советские времена в Лавре пытались устроить производство и вывезти все иконы, однако этого так и не произошло, и монастырь оставался действующим даже при советской власти. Здесь же, на колокольне Лавры, находится царь-колокол, вес которого составляет 72 тонны, а чтобы его раскачать, требуются усилия шесть человек.

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Абрамцево – пристанище для художников и писателей

Конечной точкой туристического маршрута может стать село Абрамцево, где расположился одноименный музей-заповедник.

Усадьба Абрамцево была куплена писателем Сергеем Аксаковым, среди гостей здесь бывали Федор Тютчев и Иван Тургенев. Здесь же останавливался Николай Гоголь и, предположительно, читал постояльцам второй том «Мертвых душ». Позже здесь также гостил Федор Шаляпин.

На протяжении 30 лет усадьба принадлежала Савве Мамонтову, который создал так называемый мамонтовский кружок – на территории усадьбы писали свои работы такие великие художники-передвижники, как Василий Поленов, Василий Серов, Виктор Васнецов, Илья Репин и многие другие. Именно здесь Валентин Серов написал свою знаменитую картину «Девочка с персиками». В музее находится самая большая коллекция керамики Врубеля.

По предложенному маршруту можно проехать как организованным туром, так и самостоятельно на автомобиле.

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