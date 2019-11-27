РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 ноя. Курс протонной терапии в текущем году завершат 13 юных пациентов Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, сообщила главный внештатный детский специалист-онколог Московской области, заведующая детским онкологическим отделением медучреждения, кандидат медицинских наук Евгения Инюшкина.

Возможность проходить лечение по одному из самых современных и эффективных методов стала доступна с начала текущего года после заключения договора между правительством Московской области и Центром протонной терапии Медицинского института имени Сергея Березина (МИБС). Один курс лечения длится не больше трех недель. При этом восстановление после него проходит в разы быстрее и легче, чем при лучевой терапии.

«В этом году нам были выделены деньги на лечение 13 юных пациентов. Мы полностью освоим эти квоты. Десять детей со сложными онкологическими заболеваниями из Московской области уже прошли курс протонной терапии в Центре протонной терапии МИБС. Еще три ребенка находятся на лечении», – сказала Инюшкина.

Она добавила, что протонная терапия считается подходящим методом для лечения детей благодаря отсутствию побочных эффектов. Кроме того, высокая точность поражения раковых клеток в совокупности с максимально щадящим воздействием на здоровые органы и нормальные ткани делают протонную терапию незаменимым методом в тех случаях, когда опухоль залегает в опасной близости от таких важных органов, как мозг, сердце, позвоночник.

Протонная терапия – это высокотехнологичный, уникальный метод борьбы с злокачественными образованиями, позволяющий помочь тем пациентам, кому противопоказана стандартная терапия, а также при рецидивах болезни.